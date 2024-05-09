〈英特磊法說〉英特磊PIN存貨逾期沖銷導致銷貨成本上升 使Q1毛利率下降

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 15:04

三五族群英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (9) 日召開法說會，第一季稅後虧損 0.13 億元，較去年第四季收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.36 元。第一季毛利率 13.5%，呈現季減、年減，英特磊說明，主因為 PIN 存貨逾期沖銷導致銷貨成本上升。

英特磊第一季營收 1.89 億元，季增 9.3%，年增 27.7%；毛利率 13.5%，季減 6.9 個百分點，年減 11.4 個百分點；營益率 - 13.5%，較去年第四季及去年同期擴大。稅後虧損 0.13 億元，虧損較去年第四季收斂，較去年同期轉虧，每股虧損 0.36 元。

英特磊提到，第一季營收呈現穩定成長，毛利率下降，呈現年季雙減，主因為 PIN 存貨逾期沖銷導致銷貨成本上升。不過英特磊強調，此為會計項目呈現，目前該 PIN 客戶即將恢復拉貨，公司沖銷逾齡存貨將依既定會計政策處理。

若以英特磊主要產品銷貨收入比重來看，砷化鎵 (GaAs) 磊晶片占 29.1%，磷化銦 (InP) 磊晶片占 37.7%，銻化鎵 (GaSb) 及勞務收入占 27.3%，其他占 6%。