InP量產訂單客戶恢復緩慢 英特磊去年獲利0.08億年減9成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 18:41

三五族群英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (13) 日公布財報，去年稅後純益 0.08 億元，年減 9 成，每股純益 0.23 元。董事長高永中表示，去年營運受到磷化銦 (InP) 量產訂單客戶恢復緩慢影響，使得營收與獲利衰退。不過高永中指出，從今年 1、2 月的營收表現來看，動能已逐漸恢復。

高永中說明，InP 在光通訊、射頻通訊等多個領域有廣泛運用，同時也是 5G/6G、汽車 LiDAR 製造與電信領域數據通訊不可或缺的材料。不過 2023 年受到超大型數據中心和雲服務提供商面臨的光收發器庫存過剩，以及需求疲軟影響，數據通訊與電信市場成長顯著放緩。但高永中預期，今年下半年在 AI 帶動相關產品需求提升的情形下，有望逐步改善。

展望今年的營運動能，高永中提到，配合美國晶片法案政策，提前展開二期新廠擴建，預定今年底完工。完工後，一、二廠的 MBE 系統生產製造、硬體構件組裝將獨立劃分成專門廠區，優化產線流程，提高生產效率。

銻化鎵 (GaSb) 銷售方面，由於國際情勢變化大，各國提高軍備預算，美國國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求持續成長，其他國家客戶的銻化鎵紅外磊晶片需求同樣增加。英特磊指出，以目前訂單來看，銻化鎵應用在國防產品的訂單量成長快速，英特磊也增加銻化鎵磊晶產能 50%，預計今年第一季可投產。

氮化鎵 (GaN) 部分，英特磊表示，二次長晶 (regrowth) 持續接獲客戶研發訂單，預計相關產品將持續成長。英特磊的營運模式也有所改變，從只有磊晶走向「磊晶 + 機台 + 維修」，提供多樣性的服務。同時，也將增設 2 組氮化鎵二次生長機台，為導入量產做好準備。