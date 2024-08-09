營收速報 - 燁興(2007)7月營收6.13億元年增率高達97.24％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:17
今年1-7月累計營收為39.19億元，累計年增率29.93%。
最新價為10.25元，近5日股價下跌-10.92%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-528 張
- 外資買賣超：-420 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-108 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.13億
|97%
|1%
|24/6
|6.06億
|63%
|-7%
|24/5
|6.49億
|48%
|3%
|24/4
|6.28億
|20%
|6%
|24/3
|5.93億
|17%
|50%
|24/2
|3.96億
|-13%
|-9%
燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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