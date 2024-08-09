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鉅亨速報

營收速報 - 燁興(2007)7月營收6.13億元年增率高達97.24％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:17


燁興(2007-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.13億元，年增率97.24%，月增率1.18%。

今年1-7月累計營收為39.19億元，累計年增率29.93%。

最新價為10.25元，近5日股價下跌-10.92%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-528 張
  • 外資買賣超：-420 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-108 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.13億 97% 1%
24/6 6.06億 63% -7%
24/5 6.49億 48% 3%
24/4 6.28億 20% 6%
24/3 5.93億 17% 50%
24/2 3.96億 -13% -9%

燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收燁興

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