全都配！ChargePoint推出Omni Port充電樁 各種電動車都能用 股價飆漲11%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-09 07:49

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美國電動車基礎設施公司 ChargePoint 提出推出全新充電樁解決方案「Omni Port」，旨在確保任何電動車在任何停車位都能順利充電。

在北美，「兼容充電系統」(CCS) 和特斯拉的「北美充電標準」(NACS) 是最常用的兩種充電標準。儘管 CCS 擁有美國聯邦政府的強力支持，但特斯拉的 NACS 近期在北美充電網絡中的影響力日益增強。

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然而，目前上路的許多電動車仍然主要使用 CCS。據 ChargePoint (CHPT-US) 稱，北美道路上有超過 550 萬輛電動車，其中一半以上配備了 CCS1 或 J1772 充電埠。 Omni 連接埠結合了 J1772 和 NACS 端口，具有 CCS1 直流快速充電功能。

Omni Port

ChargePoint 的「Omni Port」充電樁配備兩把充電槍，分別支持 CCS 和 NACS。這一創新設計使得不同品牌的電動車無需攜帶額外的充電電纜，即可便捷充電。

電動車駕駛一直難以確定特定的充電器是否支援他們的品牌和型號，而找到合適的轉接器又構成了另一個挑戰。然而，Omni 的「通用」端口解決了這項難題。

無論充電器的類型如何，車主只需在 ChargePoint 應用程式 (app) 中輸入車輛品牌和型號，點擊充電，充電樁便會自動解鎖對應的連接器。對於不使用 app 的駕駛者，則可以在充電樁的螢幕上進行選擇。

ChargePoint 執行長 Rick Wilmer 表示，「借助 Omni Port，我們解決了多種連接器環境所帶來的挑戰，確保特斯拉及非特斯拉車主都能享受世界級的充電體驗。」

該技術可用於新推出的充電樁，也可安裝在現有的 Express Plus Power Link 2000 和 CP6000 型號上。知情人士透露，ChargePoint 公司預計將在今年年底前開始推出該技術。