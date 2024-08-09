美大選倒數！拜登政府跟加密貨幣產業人士開會修補關係 賀錦麗嘗試吸幣圈選票
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 09:50
美國民主黨正重新修補與加密貨幣業者的關係，週四 (8 日) 邀請了十幾位加密貨幣高管與白宮官員進行視訊會議，並對現任政府對加密貨幣產業的方式提出一系列擔憂。
《雅虎財經》報導，知情人士透露週四會議由加州民主黨眾議員 Ro Khanna 組織，出席者包括國家經濟委員會主任 Lael Brainard 和白宮副幕僚長 Bruce Reed 等一系列拜登政府高級顧問，賀錦麗及其國內政策顧問 Kristine Lucius 也出席了會議。
一系列幣圈人物如 Skybridge 創辦人兼管理合夥人 Anthony Scaramucci、Ripple 執行長 Brad Garlinghouse、Circle 執行長 Jeremy Allaire 與 Kraken 執行長 David Ripley 等人也以虛擬方式現身會議。
Coinbase Global(COIN-US) 法律長 Paul Grewal 在會後表示，現在還不算太晚，即便在接下來 90 幾天以及國會本次會期中，拜登政府肯定有機會實現「重置時刻」。
這次會議只是雙方試圖關係融冰的最新一次努力。一位參與人士指出，會中多數時間由加密貨幣高管發言，白宮官員則傾聽。這些高管談論他們認為加密貨幣缺乏監管連貫性的問題，甚至有人提議罷免美國證交會 (SEC) 主席 Gary Gensler。
週四會議也被認為是未來幾週民主黨加強跟幣圈關係的數項行動之一。作為民主黨總統候選人不到三週，賀錦麗還未表態加密貨幣是否將成其競選期間的重要組成部分，即便加密貨幣產業人士仍抱持希望。
一個名為 Crypto4Harris 的新組織將於下週三 (14 日) 舉行一個線上市民大會，希望將民主黨議員和加密貨幣產業官員交流聯繫。Snickerdoodle Labs 執行長 Jonathan Padilla 正幫助組織這些工作。
PayPal 前區塊鏈策略負責人指出，下週三與會人士包括投資者 Mark Cuban、Skybridge 創辦人 Scaramucci、加密貨幣創新委員會執行長 Sheila Warren。
但其他加密貨幣產業人士則強烈批評拜登政府對加密貨幣的嚴格監管態度，Gemini 創辦人 Cameron Winklevoss 最近更稱民主黨在幣圈地宣稱工作是在吹牛與欺騙。
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