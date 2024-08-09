美大選倒數！拜登政府跟加密貨幣產業人士開會修補關係 賀錦麗嘗試吸幣圈選票

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 09:50

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美國民主黨正重新修補與加密貨幣業者的關係，週四 (8 日) 邀請了十幾位加密貨幣高管與白宮官員進行視訊會議，並對現任政府對加密貨幣產業的方式提出一系列擔憂。

《雅虎財經》報導，知情人士透露週四會議由加州民主黨眾議員 Ro Khanna 組織，出席者包括國家經濟委員會主任 Lael Brainard 和白宮副幕僚長 Bruce Reed 等一系列拜登政府高級顧問，賀錦麗及其國內政策顧問 Kristine Lucius 也出席了會議。

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一系列幣圈人物如 Skybridge 創辦人兼管理合夥人 Anthony Scaramucci、Ripple 執行長 Brad Garlinghouse、Circle 執行長 Jeremy Allaire 與 Kraken 執行長 David Ripley 等人也以虛擬方式現身會議。

Coinbase Global(COIN-US) 法律長 Paul Grewal 在會後表示，現在還不算太晚，即便在接下來 90 幾天以及國會本次會期中，拜登政府肯定有機會實現「重置時刻」。

這次會議只是雙方試圖關係融冰的最新一次努力。一位參與人士指出，會中多數時間由加密貨幣高管發言，白宮官員則傾聽。這些高管談論他們認為加密貨幣缺乏監管連貫性的問題，甚至有人提議罷免美國證交會 (SEC) 主席 Gary Gensler。

一個名為 Crypto4Harris 的新組織將於下週三 (14 日) 舉行一個線上市民大會，希望將民主黨議員和加密貨幣產業官員交流聯繫。Snickerdoodle Labs 執行長 Jonathan Padilla 正幫助組織這些工作。

PayPal 前區塊鏈策略負責人指出，下週三與會人士包括投資者 Mark Cuban、Skybridge 創辦人 Scaramucci、加密貨幣創新委員會執行長 Sheila Warren。