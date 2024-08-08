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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為542.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.48元，其中最高估值17.72元，最低估值-0.13元，預估目標價為542.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.72(17.72)23.1427.0729.79
最低值-0.13(-0.01)15.0316.6318.5
平均值3.94(3.97)18.6620.4623.15
中位數0.48(0.61)18.620.2723.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值109.30億137.33億155.23億165.40億
最低值106.00億111.36億116.48億118.02億
平均值107.70億117.33億128.87億140.34億
中位數107.56億116.07億127.26億144.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.5110.299.0112.8213.89
營業收入41.30億62.09億76.04億87.48億98.39億

詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRTX

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