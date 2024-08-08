鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團(WPP-US)EPS預估下修至5.67元，預估目標價為50.66元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.67元，其中最高估值5.95元，最低估值4.6元，預估目標價為50.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.95(5.95)
|6.37
|6.93
|最低值
|4.6(4.6)
|5.16
|5.66
|平均值
|5.66(5.67)
|5.97
|6.31
|中位數
|5.67(5.77)
|6
|6.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.02億
|156.53億
|161.15億
|159.29億
|最低值
|146.06億
|141.43億
|143.86億
|159.29億
|平均值
|148.67億
|149.39億
|154.20億
|159.29億
|中位數
|148.60億
|149.89億
|154.68億
|159.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.18
|-15.56
|3.67
|3.83
|0.64
|營業收入
|168.83億
|153.92億
|176.05億
|177.73億
|184.53億
詳細資訊請看美股內頁：
WPP廣告傳播集團(WPP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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