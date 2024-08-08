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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為8.17元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.61元，其中最高估值1.4元，最低估值0.39元，預估目標價為8.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.4(1.4)1.532.031.23
最低值0.39(0.39)0.861.091.23
平均值0.65(0.64)1.121.451.23
中位數0.61(0.6)1.111.431.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值67.60億79.83億87.49億
最低值34.33億44.88億48.20億
平均值50.82億60.98億66.50億
中位數50.04億54.49億63.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.65-5.42-0.031.661.41
營業收入30.38億23.08億66.67億150.02億65.22億

詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWN

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