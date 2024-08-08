鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為8.17元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.61元，其中最高估值1.4元，最低估值0.39元，預估目標價為8.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.53
|2.03
|1.23
|最低值
|0.39(0.39)
|0.86
|1.09
|1.23
|平均值
|0.65(0.64)
|1.12
|1.45
|1.23
|中位數
|0.61(0.6)
|1.11
|1.43
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67.60億
|79.83億
|87.49億
|最低值
|34.33億
|44.88億
|48.20億
|平均值
|50.82億
|60.98億
|66.50億
|中位數
|50.04億
|54.49億
|63.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.65
|-5.42
|-0.03
|1.66
|1.41
|營業收入
|30.38億
|23.08億
|66.67億
|150.02億
|65.22億
詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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