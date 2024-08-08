鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至10.77元，預估目標價為922.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.36元上修至10.77元，其中最高估值12.23元，最低估值9.07元，預估目標價為922.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.23(12.12)
|15.02
|18.13
|19.35
|最低值
|9.07(9.07)
|8.7
|8.03
|7.62
|平均值
|10.87(10.43)
|12.05
|13.68
|13.92
|中位數
|10.77(10.36)
|12.23
|13.25
|13.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.99億
|96.71億
|106.35億
|115.98億
|最低值
|86.91億
|92.30億
|98.14億
|108.94億
|平均值
|87.46億
|94.94億
|103.03億
|113.01億
|中位數
|87.44億
|95.47億
|103.18億
|113.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.99
|4.18
|5.53
|7.67
|10.31
|營業收入
|55.63億
|60.01億
|66.38億
|72.65億
|81.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.14元，預估目標價為46.66元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為99.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估上修至36.35元，預估目標價為2,028.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為22.63元
鉅亨號貼文看更多
下一篇