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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至10.77元，預估目標價為922.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.36元上修至10.77元，其中最高估值12.23元，最低估值9.07元，預估目標價為922.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.23(12.12)15.0218.1319.35
最低值9.07(9.07)8.78.037.62
平均值10.87(10.43)12.0513.6813.92
中位數10.77(10.36)12.2313.2513.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值87.99億96.71億106.35億115.98億
最低值86.91億92.30億98.14億108.94億
平均值87.46億94.94億103.03億113.01億
中位數87.44億95.47億103.18億113.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.994.185.537.6710.31
營業收入55.63億60.01億66.38億72.65億81.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

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