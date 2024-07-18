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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為8.33元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.55元，其中最高估值0.72元，最低估值0.39元，預估目標價為8.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.72(0.72)2.833.63
最低值0.39(0.39)0.850.89
平均值0.56(0.57)1.191.69
中位數0.55(0.57)1.11.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值63.98億77.95億87.49億
最低值35.49億44.88億48.20億
平均值50.01億59.76億64.06億
中位數49.50億53.78億60.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.65-5.42-0.031.661.41
營業收入30.38億23.08億66.67億150.02億65.22億

詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWN

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