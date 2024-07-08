鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為8.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.72元，最低估值0.39元，預估目標價為8.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.72(0.72)
|2.83
|3.63
|最低值
|0.39(0.39)
|-0.19
|-0.45
|平均值
|0.59(0.58)
|1.13
|1.46
|中位數
|0.59(0.58)
|1.14
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.95億
|81.86億
|89.52億
|最低值
|35.49億
|44.88億
|45.15億
|平均值
|52.92億
|62.52億
|66.99億
|中位數
|52.46億
|60.17億
|64.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.65
|-5.42
|-0.03
|1.66
|1.41
|營業收入
|30.38億
|23.08億
|66.67億
|150.02億
|65.22億
詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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