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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為8.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.72元，最低估值0.39元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.72(0.72)2.833.63
最低值0.39(0.39)-0.19-0.45
平均值0.59(0.58)1.131.46
中位數0.59(0.58)1.141.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.95億81.86億89.52億
最低值35.49億44.88億45.15億
平均值52.92億62.52億66.99億
中位數52.46億60.17億64.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.65-5.42-0.031.661.41
營業收入30.38億23.08億66.67億150.02億65.22億

詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWN

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