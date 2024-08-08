亞太永續博覽會三大展區必逛！全家打造首間「永續研究室」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 19:20

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全家打造首間「全家永續研究室」。(圖：全家提供)

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此次展出中，全家發揮通路影響力，攜手供應商與非營業組織，包括穀研所、穀物產業發展協會、鮮乳坊、豆之家、福比麵包、One-Forty、RE-THINK 協會，邀請民眾一同觀展體驗「便利永續你也 + 1」的綠色共好新生活。

圖：全家提供。

自今日起為期 3 天的活動期間中，民眾完成三大展區體驗，即可獲得明星商品永續匠土司或雙潔淨 FamiCollection 少添加果乾，每日下午兩點更固定舉辦 DEI 友善移工交流講座等。

此次「全家永續研究室」三大展區，主打永續良品打造綠色飲食、DEI 多元共融商店、綠色教室一起學回收。

展場亮點一：永續良品打造綠色飲食

據全家觀察，每天有高達 75% 的來客會購買鮮食商品，今年順應健康飲食趨勢，率零售業之先，攜手穀研所、穀物產業發展協會導入「全穀標章」，助攻營養教育、支援消費者的綠色飲食新生活。

全家於 2018 年起即推動少添加革命，在自有鮮食與 FamiCollection 上全面導入 Clean Label 潔淨標章，至今架上常態性超過 80% 以上產品符合潔淨標準，超過 1000 項食品原物料也取得潔淨認證；另外，2019 年首創的友善食光惜食機制，每月可減少超過 503 公噸剩食。

全家也表達支持永續供應商的決心，攜手豆之家合作推出 FMC 紫斑蝶土芒果青，邀民眾友善土地農民並守護生物多樣性，長期認養鮮乳坊桂芳牧場，將公平交易好牛奶製成各類暢銷商品。

展場亮點二：DEI 多元共融商店

圖：全家提供。

全家為對應在台移民工朋友的生活難題，攜手 One-Forty 共創「移民工友善服務計畫」，透過「多語系、多商品、多交流」的策略，已在全台超過 4200 店鋪導入東南亞語系溝通墊板、Famiport 機台支援六國語系、Let’s Café 私品茶飲品菜單輪播印尼與越南文，從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

同時，為關照移工的飲食需求，全家針對東南亞進口貨架標示呈現來源國與 HALAL 清真標示、「穆斯林友善商品專架」已擴大至 159 店、穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」共 645 家店舖販售，讓全家成為每個人的家。

為邀請觀展民眾更瞭解移民工朋友，展場限定「多元共融從家開始」系列講座，每日下午 2 點和移工朋友面對面交流，實踐 DEI 多元共融的社會價值。

展場亮點三：綠色教室一起學回收

圖：全家提供。

全家致力於打造環境教育基地，今年與 RE-THINK 台灣重新思考環境教育協會，共同啟動「全民回收新運動 - 全家一起學回收」三年環境公益計劃，將超商化為環境教育佈告欄，號召全民一起學習、實踐垃圾資源回收，活動現場更以民眾常誤解的資源回收觀念，規劃便利商店回收知識大挑戰，透過有趣的互動遊戲，幫助民眾更了解正確回收知識。