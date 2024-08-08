國營事業No 1！台灣中油於亞太暨台灣永續行動獎奪5大獎

「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」今 (8) 日頒獎，台灣中油公司獲頒五項大獎，包括「台灣永續行動獎」3 獎項 (金、銀、銅級各 1 項)，以及「亞太永續行動獎」2 獎項 (同為銀級)，表彰台灣中油在實踐聯合國 17 項永續發展目標 (SDGs) 上的努力；台灣中油同時以「Energy Go！能源與生態共舞」為主題參加「2024 亞太永續博覽會」，展現深耕永續成果。



在 SDG14 保育海洋生態方面，台灣中油在建設第三座液化天然氣接收站的過程中，除了採取友善藻礁生態之外推方案，同時積極進行觀塘的區域生態保育工作，確保生物多樣性，因努力獲得肯定，分別以「藻回初衷，聚礁未來」專案及「Safeguarding the Ecology：Conservation Efforts for Rare Birds and Algal Reefs」專案獲頒台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銀級。



在 SDG8 促進就業與經濟成長方面，台灣中油運用冷排水之冷能，進行大型海藻養殖，培養多元藻類，開發海木耳禮盒、冰品、麵條，並透過海藻原料規格化，以及生產流程標準化，研發藻體食品、養殖飼料、保健醫療產品，除了帶動產業發展，同時也落實循環經濟，本次分別以「大海寶石藻類精粹」專案及「Circular Economic: The LNG Cool Energy Utilizations」專案獲頒台灣永續行動獎及亞太永續行動獎銀級之肯定。



在 SDG15 保育陸域生態方面，台灣中油在台中供油中心的綠色永續整治，採用環境友善低碳工法及最佳化工程管理，實現土壤整治、捍衛淨土的美好願景，以「油污轉寶土之綠色守護」專案獲得台灣永續行動獎銅級肯定。



此外，為了與民眾共享台灣中油推動生態保育與能源轉型的成果，台灣中油與台電代表經濟部在「2024 亞太永續博覽會」參展，以「Energy Go! 能源與生態共舞」為主題，觀眾可用手機在展館中體驗虛實互動，從中瞭解七大能源的知識與發展，館內復刻生態場域氛圍，讓觀眾沉浸在探索能源與生態共融之實績，認識國營事業為實現淨零永續的具體行動和成就。