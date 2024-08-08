股利進補 第一金7月獲利28.65億元創新高 前7月EPS 1.22元

在主要子公司第一銀行與第一金人壽帶動下，第一金控 (2892-TW) 今（8）日公布 7 月獲利創單月歷史新高，稅後純益達 28 億 6493 萬元，月增 25.0%。累計 1 至 7 月稅後純益達 165 億 9374 萬元，年增 4.5%，EPS 1.22 元。