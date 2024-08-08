股利進補 第一金7月獲利28.65億元創新高 前7月EPS 1.22元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 19:07
在主要子公司第一銀行與第一金人壽帶動下，第一金控 (2892-TW) 今（8）日公布 7 月獲利創單月歷史新高，稅後純益達 28 億 6493 萬元，月增 25.0%。累計 1 至 7 月稅後純益達 165 億 9374 萬元，年增 4.5%，EPS 1.22 元。
子公司第一銀行進入股利發放旺季，銀行 7 月份獲利受益於股利進帳 7.8 億元，單月稅後純益增至 25 億 2154 萬元，月增 24.5%。核心業務方面，淨利收因存款成本上揚續減，淨手收及其他金融商品收益則維持高檔。該月提存數較高，係呆帳轉銷後為維持高覆蓋率所致，覆蓋率現為 741.11%，逾放比為 0.18%。累計稅後盈餘達 153 億 2022 萬元，年增 2.6%。
第一金證券 7 月稅後淨利 132.20 百萬元，月減 28.8%，主係投資部位評價損失所致。累計稅後淨利為 818.04 百萬元，年增 4.2%。
第一金人壽 7 月稅後淨利為 177.90 百萬元，月增 134.9%，主因股利收入及處分利益增長所致。累計稅後盈餘為新臺幣 3 億 5293 萬元，年減 15.4%。
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