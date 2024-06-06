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合庫金前5月賺87.52億 EPS 0.58元 銀行挹注80.49億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 21:02

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合庫前5月賺 87.52億 EPS 0.58元 銀行挹注80.49億 (鉅亨網記者張韶雯攝)

合庫金控（5880-TW）今（7 ）日公布 5 月稅後淨利為 20.26 億元；累計前 5 月合併稅後淨利為 87.52 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.58 元。合庫銀行累計前 5 月合併稅後淨利為 80.49 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.73 元。

合庫金控公布 5 月合併稅前淨利為 26.21 億元、合併稅後淨利為 20.26 億元；累計前 5 月合併稅前淨利 108.92 億元、合併稅後淨利為 87.52 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.58 元。

子公司合庫銀行 5 月合併稅前淨利為 23.57 億元、合併稅後淨利為 18.02 億元；累計合併稅前淨利 100.04 億元、合併稅後淨利為 80.49 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.73 元。

合庫人壽表現僅於銀行，5 月合併稅前淨利為 0.98 億元、合併稅後淨利為 0.84 億元；累計合併稅前淨利 5.44 億元、合併稅後淨利為 4.45 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.65 元。

合庫資產 5 月合併稅前淨利為 0.52  億元、合併稅後淨利為 0.39  億元；累計合併稅前淨利 1.91 億元、合併稅後淨利為 1.44 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.46 元。    

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