輔信受惠中高階機種出貨放量 5月營收年月雙增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 18:53

輔信 (2405-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 1.49 億元，受惠中高階機種以及核心準系統出貨，帶動 5 月營收月增 6.75%，年增 10.16%。累計今年 1 至 5 月營收 7.31 億元，年增 5.55%。

輔信表示，第一季推出的新品出貨放量，加上搭配 Core i5 以上的中高階機種需求增加，輔以工業電腦 Box PC 與 Panel PC 的推廣逐步收效，帶動 5 月合併營收年月雙增。持續看好邊緣運算、自動化、物聯網與智慧醫療等需求，後續在 AI PC 產品組合擴展將是產品重點發展策略。

展望下半年，輔信將藉由擴增相關產品布局，提高競爭門檻，並深耕在物聯網邊緣閘道、製造自動化、智慧城市、載具無人化等領域的拓展，以帶動出貨動能。