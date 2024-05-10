歐美景氣回溫帶動出貨 輔信4月營收年增近4%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 10:39
輔信 (2405-TW) 受惠歐美景氣逐步改善、回溫，帶動出貨表現，加上暄達醫學事業穩健挹注營收，使得輔信 4 月營收達 1.4 億元，年增近 4%，累計 1 至 4 月營收則為 5.8 億元，同樣呈現年增。
輔信 4 月營收 1.4 億元，月減 11.83%，年增 3.97%。累計今年 1 至 4 月營收 5.8 億元，年增 4.43%。輔信指出，除了歐美景氣回溫以及宣達醫學挹注，帶動營收表現，電腦產品的出貨量也較去年同期提升。
輔信第一季營收 4.43 億元，季增 1.8%，年增 4.59%；毛利率 41%，季減 3 個百分點，年增 2 個百分點；營益率 - 1.1%，較去年第四季轉負，年增 3 個百分點。稅後純益 0.23 億元，較去年第四季以及去年同期轉盈，每股純益 0.07 元。輔信表示，因高階產品出貨增加，產品組合轉佳，推升第一季毛利率達 41%。
輔信表示，目前觀察歐洲市場下單需求正向，原先因市場景氣不佳而停滯的專案項目，已經陸續恢復正軌。美國市場方面，則在嵌入式電腦、Panel PC 的推廣下逐步收效，工業電腦產品出貨也符合預期。至於日本市場部分，今年開始在專案訂單上收單順利，出貨表現也較去年同期成長。輔信預期，在產品組合優化、市場行銷拓展等資源投入下，下半年營運將優於上半年。
展望下半年，輔信持續看好邊緣運算、自動化、物聯網與智慧醫療等需求，將聚焦 AI PC 產品組合，進一步開拓新市場。此外，下半年也有新產品亮相，包括整合 NPU、AI 加速卡、繪圖顯示擴充等新產品，有望爭取海外專案與新領域客戶訂單。
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