歐美景氣回溫帶動出貨 輔信4月營收年增近4%

輔信表示，目前觀察歐洲市場下單需求正向，原先因市場景氣不佳而停滯的專案項目，已經陸續恢復正軌。美國市場方面，則在嵌入式電腦、Panel PC 的推廣下逐步收效，工業電腦產品出貨也符合預期。至於日本市場部分，今年開始在專案訂單上收單順利，出貨表現也較去年同期成長。輔信預期，在產品組合優化、市場行銷拓展等資源投入下，下半年營運將優於上半年。