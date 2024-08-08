盤後速報 - 大立光(3008)下週(8月15日)除息40元，預估參考價2705.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
大立光(3008-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。
以今日(8月8日)收盤價2745.00元計算，預估參考價為2705.0元，息值合計為40.0元，股息殖利率1.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。近5日股價下跌1.42%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|2745.00
|40.0
|1.46%
|0.0
|2024/03/21
|2570.0
|41.0
|1.6%
|0.0
|2023/08/17
|2040.0
|26.5
|1.3%
|0.0
|2023/03/16
|2315.0
|46.0
|1.99%
|0.0
|2022/08/18
|2075.0
|39.5
|1.9%
|0.0
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