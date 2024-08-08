盤後速報 - 奇鋐(3017)下週(8月15日)除息6.96元，預估參考價523.04元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
奇鋐(3017-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。
以今日(8月8日)收盤價530.00元計算，預估參考價為523.04元，息值合計為6.96元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
奇鋐(3017-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。近5日股價下跌12.11%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|530.00
|6.95735
|1.31%
|0.0
|2023/08/25
|387.0
|4.9958
|1.29%
|0.0
|2022/08/25
|117.0
|4.3
|3.68%
|0.0
|2021/08/24
|72.4
|2.8
|3.87%
|0.0
|2020/09/23
|68.7
|1.3
|1.89%
|0.0
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