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鉅亨速報

盤後速報 - 奇鋐(3017)下週(8月15日)除息6.96元，預估參考價523.04元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


奇鋐(3017-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.96元。

以今日(8月8日)收盤價530.00元計算，預估參考價為523.04元，息值合計為6.96元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

奇鋐(3017-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。近5日股價下跌12.11%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 530.00 6.95735 1.31% 0.0
2023/08/25 387.0 4.9958 1.29% 0.0
2022/08/25 117.0 4.3 3.68% 0.0
2021/08/24 72.4 2.8 3.87% 0.0
2020/09/23 68.7 1.3 1.89% 0.0

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