盤後速報 - 彰銀(2801)下週(8月15日)除權息0.87元，預估參考價17.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
彰銀(2801-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.55元，股票股利0.32元，合計股利0.87元。
以今日(8月8日)收盤價18.40元計算，預估參考價為17.3元，權息值合計為1.1元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
彰銀(2801-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務。近5日股價下跌2.4%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|18.40
|0.55
|2.99%
|0.32
|2023/08/10
|18.75
|0.55
|2.93%
|0.25
|2022/08/11
|18.2
|0.5
|2.75%
|0.1
|2021/08/31
|17.0
|0.36
|2.12%
|0.1
|2020/08/11
|19.4
|0.4
|2.06%
|0.4
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇