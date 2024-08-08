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鉅亨速報

盤後速報 - 彰銀(2801)下週(8月15日)除權息0.87元，預估參考價17.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


彰銀(2801-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.55元，股票股利0.32元，合計股利0.87元。

以今日(8月8日)收盤價18.40元計算，預估參考價為17.3元，權息值合計為1.1元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

彰銀(2801-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務。近5日股價下跌2.4%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 18.40 0.55 2.99% 0.32
2023/08/10 18.75 0.55 2.93% 0.25
2022/08/11 18.2 0.5 2.75% 0.1
2021/08/31 17.0 0.36 2.12% 0.1
2020/08/11 19.4 0.4 2.06% 0.4

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彰銀18.40.55%

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