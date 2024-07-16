〈焦點股〉欣興受惠AI產業加速推進 股價爆量挑戰200元大關
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 10:09
欣興 (3037-TW) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，也傳出打輝達 GB200 供應鏈，在下半年的 AI PC 產業加速推進同時 今 (15) 日爆量上攻漲逾 3.6%，最高價達 199 元爲前波高點之上，蓄勢挑戰 200 元的整數關卡。早盤欣興成交量已達 1.5 萬張。
欣興 2024 年第二季營收 287.74 億元，創 6 季以來新高，季增 5.58%，同時，2023 年同期，較也呈現 10.47% 的正成長。
大型 PCB 廠各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。
欣興 2024 年第一季營收爲 264.02 億元，毛利率 16.26%，爲 13 季以來新低，季減 1.29 個百分點，年減 4.3 個百分點，稅後純益 24.34 億元，季減 16.27%，年減 40.57%，爲三季以來低點，每股純益爲 1.6 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 欣興第二季營收287.74億元創6季來新高年增10.47%
- TPCA：今年全球載板產值估達153.2億美元年增14.8% 欣興居龍頭
- 保瑞 攻漲停! 7月下旬飆生技你賺到了嗎? 精簡持股真實績效: 美時、醫揚、欣興、景碩、台積電、全新、中興電、大亞、元晶、康舒
- CPI利多不漲 高點到了嗎? 精簡控管心平靜，專業從不猜測: 台積電、鴻海、台達電、中興電、森崴能源、元晶、保瑞、美時
鉅亨號貼文看更多
下一篇