〈焦點股〉欣興受惠AI產業加速推進 股價爆量挑戰200元大關

欣興 ( 3037-TW ) 在積極擬訂提高 AI 相關 PCB 及 IC 載板營收配置比重同時，也傳出打輝達 GB200 供應鏈，在下半年的 AI PC 產業加速推進同時 今 (15) 日爆量上攻漲逾 3.6%，最高價達 199 元爲前波高點之上，蓄勢挑戰 200 元的整數關卡。早盤欣興成交量已達 1.5 萬張。

大型 PCB 廠各廠也在積極進行產能配置的調整，欣興業績熱度也有升溫走勢， 欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望大幅提高。