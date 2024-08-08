華通上半年淡季不淡 EPS達1.8元為近20年來同期次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 15:16

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華通 (2313-TW) 今 (8) 日召開董事會公布 2024 年第二季財報，營收為 168.8 億元，年增 21.8%，毛利率爲 14.99%，季增 0.86 個百分點年增 2.56 個百分點，稅後純益 11.5 億元，年增 91.8%，每股純益 0.97 元，累計上半年每股純益 1.8 元，為近 20 年來同期次高。

華通 2024 年上半年營收 473.03 億元，毛利率 14.58%，年增 1.26 個百分點，稅後純益 21.44 億元，年增 1.23 倍，每股純益 1.8 元。

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華通整體業務狀況呈現逐季成長，主要是靠衛星通訊產品需求強勁，美系客戶一系列新款平板電腦的發表以及美系智慧型手機模組用板陸續開始量產，7 月營收 67.27 億元，月增 26.27%，年增 11.48%，開啟旺季的序幕。

法人預估，華通 2024 年下半年在衛星產品方面，除了原有客戶需求強勁，將有第二個客戶即將進入衛星發射階段、加上華通為蘋果公司主要供應商，今年在軟板、軟硬複合板的訂單有新斬獲的狀況下，第三季營收可較第二季明顯成長。

華通表示，低軌衛星產品為今年能見度最高的產品，除了既有客戶外，也會積極擴大衛星產業的客戶群，並持續拓展 Datacenter、AI 伺服器、Switch、CPO、光模塊、車用電子等新客戶，以期未來在各產業領域的 PCB 用板可以取得發展機會。

華通泰國廠今年第二季完成廠房建設，初期營運人員已在 6 月中進駐，目前進入設備裝機階段，初期規劃約 30 萬平方英呎月產能，優先生產衛星產品的硬板，期望可在第四季試產及完成客戶認證。