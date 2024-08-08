〈M31法說〉下半年營收逐季揚 已著手研發2奈米IP

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-08 17:18

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IP 業者 M31(6643-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理張原熏表示，下半年仍保持正向和樂觀看法，預期將逐季成長，今年跟客戶們都有不錯進展，公司也一直加強跟不同區域的晶圓廠進行更深入的合作，因此預期整體營收動能仍會符合公司先前預期，朝正向目標前進。

針對 7 月營收下滑，張原熏坦言，對 IP 來說，只要客戶計劃有一些延遲，就會影響整體 IP 進展，但從整體下半年來看還是滿有信心，先前沒有進來的案子會盡量在下半年陸續補上，盼達成公司原先目標。M31 重申，今年營業費用年增約 20%，希望公司營收能有同等的成長幅度，去彌平支出的影響。

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針對新開案，張原熏說，M31 客戶開案從下半年已一路延伸至 2025 年，也跟各地晶圓廠持續合作，不論是北美、亞洲或歐洲的晶圓廠，甚至部分中國晶圓廠，都是基礎元件 (Foundation)IP 上面維持成長的關鍵。

另外，M31 的高速傳輸介面 (Interface) IP 也已經前進到先進製程，如 2 奈米、3 奈米等，可望能滿足更多不同產業的需要。

車用方面，張原熏說，M31 近年積極布局車用，包括 ADAS、車用 IVI 系統等都需要非常多的 Interface IP，也跟記憶體控制晶片業者有更多合作，預期開案動能會隨著先進製程 IP 完成度，帶來更顯著的營收貢獻。