search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 協益(5356)7月營收3.52億元年增率高達56.09％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


協益(5356-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.52億元，年增率56.09%，月增率9.95%。

今年1-7月累計營收為20.99億元，累計年增率24.93%。

最新價為34.85元，近5日股價下跌-3.74%，相關電腦及週設類指數下跌-5.75%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-312 張
  • 外資買賣超：-336 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.52億 56% 10%
24/6 3.20億 51% 11%
24/5 2.87億 26% 4%
24/4 2.75億 14% 16%
24/3 2.38億 -15% 38%
24/2 1.73億 -32% -62%

協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收協益

相關行情

台股首頁我要存股
協益34.850.43%
美元/台幣32.593-0.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏弱
協益

73.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty