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鉅亨速報

營收速報 - 緯穎(6669)7月營收311.21億元年增率高達76.23％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


緯穎(6669-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣311.21億元，年增率76.23%，月增率1.18%。

今年1-7月累計營收為1,782.31億元，累計年增率20.27%。

最新價為1905元，近5日股價下跌-3.94%，相關電腦週邊下跌-4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-983 張
  • 外資買賣超：-1337 張
  • 投信買賣超：+447 張
  • 自營商買賣超：-93 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 311.21億 76% 1%
24/6 307.58億 36% 24%
24/5 247.60億 60% 13%
24/4 219.63億 21% -17%
24/3 265.14億 -24% 9%
24/2 243.26億 6% 29%

緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收緯穎

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