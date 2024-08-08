營收速報 - 緯穎(6669)7月營收311.21億元年增率高達76.23％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
今年1-7月累計營收為1,782.31億元，累計年增率20.27%。
最新價為1905元，近5日股價下跌-3.94%，相關電腦週邊下跌-4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-983 張
- 外資買賣超：-1337 張
- 投信買賣超：+447 張
- 自營商買賣超：-93 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|311.21億
|76%
|1%
|24/6
|307.58億
|36%
|24%
|24/5
|247.60億
|60%
|13%
|24/4
|219.63億
|21%
|-17%
|24/3
|265.14億
|-24%
|9%
|24/2
|243.26億
|6%
|29%
緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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