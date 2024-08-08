營收速報 - 炎洲(4306)7月營收15.84億元年增率高達63.21％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
今年1-7月累計營收為98.18億元，累計年增率39.77%。
最新價為20.25元，近5日股價下跌-7.27%，相關塑膠工業下跌-5.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1850 張
- 外資買賣超：-1482 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：-384 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|15.84億
|63%
|-21%
|24/6
|20.09億
|105%
|3%
|24/5
|19.47億
|80%
|66%
|24/4
|11.70億
|12%
|-2%
|24/3
|11.96億
|1%
|56%
|24/2
|7.69億
|-25%
|-33%
炎洲(4306-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為電子級化學品純化與循環再利用及綠色能源之開發建置。土地開發及商辦、住宅、飯店之營造興建。OPP、PVC、PE、汽車線束、雷射切割及特殊膠帶之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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