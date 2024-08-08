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鉅亨速報

營收速報 - 永昕(4726)7月營收8,005萬元年增率高達346.13％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


永昕(4726-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,005萬元，年增率346.13%，月增率-8.65%。

今年1-7月累計營收為3.61億元，累計年增率-3.61%。

最新價為48.2元，近5日股價下跌-12.92%，相關生技醫療股價指數下跌-5.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1303 張
  • 外資買賣超：+1323 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8,005萬 346% -9%
24/6 8,763萬 152% 47%
24/5 5,960萬 -43% 12%
24/4 5,338萬 -32% 29%
24/3 4,133萬 -5% 75%
24/2 2,361萬 -68% 55%

永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為CMC技術及cGMP生產技術平台提供業界新藥開發及GMP製造的服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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