營收速報 - 永昕(4726)7月營收8,005萬元年增率高達346.13％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
今年1-7月累計營收為3.61億元，累計年增率-3.61%。
最新價為48.2元，近5日股價下跌-12.92%，相關生技醫療股價指數下跌-5.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1303 張
- 外資買賣超：+1323 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8,005萬
|346%
|-9%
|24/6
|8,763萬
|152%
|47%
|24/5
|5,960萬
|-43%
|12%
|24/4
|5,338萬
|-32%
|29%
|24/3
|4,133萬
|-5%
|75%
|24/2
|2,361萬
|-68%
|55%
永昕(4726-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為CMC技術及cGMP生產技術平台提供業界新藥開發及GMP製造的服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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