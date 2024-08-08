劍指重返全球最佳航空公司！國泰未來7年將投資近3900億 增聘5千人

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:41

‌



香港國泰航空 (00293-HK)週 0 三 (7 日) 宣佈，未來 7 年將投資逾 1000 億港幣(約 3880 億台幣)，包括訂購 30 架 A330-900 型空中巴士飛機，配合香港機場第 3 跑道建成。國泰集團主席賀以禮表示，希望透過一系列投資，帶領國泰重返全球最佳航空公司。

‌



賀以禮並指出，國泰將於今年底前增聘 5000 名員工，員工總數達 2.9 萬人，以支持集團的發展步伐。

至於投資是否需要任何形式的借貸、集資以及會否為國泰帶來財務風險，賀以禮並未正面回應，但稱目前已有足夠資金，用於未來的投資。「我們將以負責任及審慎的態度，處理融資問題。」 他還強調，國泰做出任何投資決定，均不會讓財務再次陷入困難。

國泰此次逾千億的投資，包括機隊、客艙產品、貴賓室、數位升級及可持續發展等領域，最大部分用於更新機隊。國泰將訂購 30 架空巴飛機，並有權額外增購 30 架，將於 2028 年起陸續交付。 連同最新訂單，國泰未來將接收逾百架新機，並有權再額外增購逾 80 架，包括窄體客機、區域廣體客機、長途廣體客機及大型貨機。

業績方面，國泰今年上半年收入年增 14% 至 496 億港幣，但股東應佔盈利年減 15% 至 36.1 億港幣，相當於每股盈利 0.524 港元，該航空公司將獲利下跌歸咎於票價轉趨正常。國泰還宣布派發中期股息 0.2 港元。

值得關注的是，國泰上月底已向香港政府全部贖回總值 195 億港幣的優先股，同時為港府期間所持有的優先派發總值 24.4 億元股息。

為應付中國旅客需求，國泰行政總裁林紹波提到，將增加來往香港至美國航班，年底來往香港至美國東岸航班將會復常，屆時每日會有 3 班前往紐約、1 班往芝加哥及 1 班往波士頓航班。明年 4 月起亦將全面重飛美國西岸航班，包括每日有 3 班航班來往舊金山及洛杉磯。

國泰航空客運服務今年上半年收入成長 20% 至 330 億港幣，期間客運運力年增 42.7%，相當於 2019 年同期的 65%，而反映票價水準的乘客收益率年減 11% 至 0.689 港元，但亦高於 2019 年同期約 25.5%。

貨運服務則輕微升 1.4% 至 126 億元，今年上半年貨運運力年增 11%，相當於 2019 年同期約 79%。貨物收益率年減 3% 至 2.68 港元，較疫情前高 43%。

支出方面，燃油成本年增 33% 至 141 億港幣，持續成為開支最大項目，員工支出則年增 17.5% 至 77.7 億港幣，著陸、停泊及航線開支增 30% 至 65.7 億元，分別為第二和第三大開支。