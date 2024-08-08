振宇五金7月營收衝次高 獲政府採購、系統家具合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 12:58

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連鎖五金業者振宇五金 (2947-TW) 公布上半年稅後純益 3378 萬元，年增 64.99%，每股純益 (EPS)1.75 元，7 月合併營收更衝上 1.86 億元，月增 2.86%，年增 9.28%，創下單月次高，展望後市，振宇五金除了喜迎五金行業傳統旺季，7 月起也啟動與系統家具商合作，營運動能持續升溫。

振宇五金上半年合併營收 10.39 億元，年增 10.3%，毛利率 38.8%，稅後純益 3378 萬元，年增 64.99%。

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振宇五金甫公布 7 月合併營收更衝上 1.86 億元，創單月次高紀錄，累計前 7 月合併營收達 12.25 億元，年增 10.15%。

振宇五金說明，上半年主要受惠新展店，並取得了數個重要的政府採購訂單，進一步擴大了業務範圍。

展望下半年，由於第三季是颱風來襲主要季節，修繕需求熱，通常是五金行業營運旺季，振宇五金看營收有望超越第二季。

目前振宇五金全台共有 82 家門市，預計 9 月再開出楊梅中山店，目標至年底達 85 家店點，穩健朝 2026 年百家門店邁進。

振宇五金強調，展店同時也持續加強社區、在地圖書館和活動中心互動，舉辦社區教學推廣，以提高品牌滲透率，預計年度場次達 40 場。

在產品策略上，為配合衛福部推動長照政策，振宇五金引進長照相關商品，透過連鎖門市優勢，讓全台有需求的家庭和長照機構，可更便利改善居家無障礙環境。

此外，振宇五金於 7 月啟動與系統家具商合作，首批展示門市淡水淡金店、台中經貿店和台南裕農店，結合高品質、可客製化的特點，提供快速訂製系統家具全新服務。