小資族抄底科技股ETF 00757 八月以來盤中零股狂吸上億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 12:55

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8 月全球股災，科技股領跌，那斯達克指數本月來跌幅達到 7.98%，吸引被稱為「聰明錢」的華爾街避險基金進場抄底；據 CMoney 統計至 8/7，本月以來獲得小資族加碼最多的十檔海外股票型 ETF，有 7 檔為科技主題，其中就屬統一 FANG+ ETF(00757-TW) 最搶手。

美股 8/5 創下近兩年來單日最大跌幅，避險基金出現高達 140 億美元的淨買盤，對於抄底重點的科技股，增持規模更創 6 月以來最大。大戶進場撿便宜，散戶也同步加碼，這波科技股重挫，也讓海外科技股 ETF 吸引大批資金。

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觀察本月以來的盤中零股累計交易金額，前十檔海外股票型 ETF 都在千萬以上，最熱門的 00757 成交金額更超過 1 億元。00757 之所以熱門，超狂績效表現是主要原因，近一年及二年漲幅分別達到 36.42% 及 99.03%，都是海外股票型 ETF 第一。

投資專家指出，近兩年科技股漲得太快，很多人一直找不到加碼機會。近期全球股市出現大波動，反而是投資人撿便宜的好時機，現在累積越多單位數，未來股市重回向上走勢時，才能收獲更多資本利得。

在選擇投資標的時，專家建議以美國大型科技股相關 ETF 為主，如成分股精選十大科技巨頭的 00757，因科技巨頭營運穩健，即便遇到經濟成長放緩，也有較強的抵禦能力。