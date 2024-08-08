全家上半年EPS 3.16元 喜迎Q3傳統旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 11:01

‌



連鎖超商全家 (5903-TW) 公布上半年稅後純益 7.04 億元，年增 0.44%，每股純益 (EPS)3.16 元，全家表示，第三季迎來超商傳統旺季，降暑、節慶商機發酵，鮮食、APP 將對應消費者健康需求，健康志向新品和新服務陸續推出，挹注營收可期。

全家第二季合併營收 261.5 億元，稅後純益 4.4 億元，年減 11.98%，累計上半年合併營收 510.2 億元，年增 6.64%，稅後純益 7.04 億元，年增 0.44%，EPS 3.16 元

‌



全家指出，上半年便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，並持續拓點，截至 6 月底全台總店數達 4258 店，推動鮮食業績增長 10%，占整體營收也超過 30%，其中，新型態熟食區表現亮眼，SOHOT 炎選炸烤物導入店舖破千，業績年增 20%。

而全家鮮食跨界聯名策略持續創新，上半年與網紅品牌「沈早俱樂部」聯名推出早餐系列，與日本最大海鮮市場「豐洲市場」、韓式人氣餐廳「兩班家」等合作，有效帶動三明治、飯糰、微波主食業績成長約 10-20% 以上。

另一方面，全家轉投資獲利挹注主要來自於支援本業的全台物流、福比麵包、晉欣食品。

至於全家水平展開的餐飲投資事業全家國際餐飲 (7708-TW) 上櫃案已於 8 月 6 日審議通過，上半年營收、獲利均創同期新高，旗下四品牌總店數達 70 家。

目前全家會員人數突破 1800 萬人，為滿足多元快速購物需求，APP 導入跨境電商比比昂，一鍵即可跨境購買萬件日貨；生鮮電商食食購於 6 月正式開站，快煮餐 Fami 煮煮、冷凍餐食皆可一站購足、零門檻免運到店。

瞄準電商經濟，全家和中華郵政合作推出「店寄 i 郵箱」服務後，包裹取貨點突破 6600 點。

此外，全家也推動「移民工友善服務計畫」，打造多國語系賣場，其中，東南亞進口商品專區預計於年底導入達 500 店。