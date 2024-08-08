鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-4元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.1元上修至-4元，其中最高估值-3.49元，最低估值-4.93元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.49(-3.61)
|-2
|-1.3
|0.55
|最低值
|-4.93(-4.93)
|-4.7
|-4.77
|-3.75
|平均值
|-4.14(-4.22)
|-2.84
|-2.38
|-1.91
|中位數
|-4(-4.1)
|-2.69
|-1.93
|-1.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.60億
|79.98億
|149.33億
|246.61億
|最低值
|44.56億
|48.10億
|64.31億
|137.43億
|平均值
|48.37億
|61.90億
|93.38億
|163.66億
|中位數
|48.15億
|62.96億
|93.41億
|155.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|0.00
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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