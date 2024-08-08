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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-4元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.1元上修至-4元，其中最高估值-3.49元，最低估值-4.93元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.49(-3.61)-2-1.30.55
最低值-4.93(-4.93)-4.7-4.77-3.75
平均值-4.14(-4.22)-2.84-2.38-1.91
中位數-4(-4.1)-2.69-1.93-1.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.60億79.98億149.33億246.61億
最低值44.56億48.10億64.31億137.43億
平均值48.37億61.90億93.38億163.66億
中位數48.15億62.96億93.41億155.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入0.000.005,500萬16.58億44.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIVN

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