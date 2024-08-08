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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥卡遜MCK-US的目標價調降至631元，幅度約3.22%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥卡遜(MCK-US)提出目標價估值：中位數由652元下修至631元，調降幅度3.22%。其中最高估值700元，最低估值540元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予麥卡遜評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀1位。

麥卡遜今(8日)收盤價為617.51元。近5日股價上漲3.22%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MCK市場預估目標價

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