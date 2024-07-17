不認同加州跨性別新法！馬斯克：SpaceX和X總部將遷至德州

鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 09:37

SpaceX 和 X 公司創辦人馬斯克 (Elon Musk) 周二 (16 日) 在自家社群平台 X 上宣布，SpaceX 和 X 兩家公司總部將從加州遷移至德州，主要原因是加州近期通過了一項有關變性人權利的新法案。

據報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）周一 (15 日) 簽署 AB1955 法案，「禁止學校向家長告知學生性別轉變」，率先全美各州實施這項法規。

該法禁止學校教職員在未獲學生允許情況下，向任何人透露學生的性別認同或性取向。支持者認為，將有助於保護生活在不友善家庭中的 LGBTQ + 學生，但反對者表示，這將阻礙學校向家長提供更多相關透明度。

馬斯克在 X 上發文表示，這項新法案對公司的運營造成了嚴重影響，因此 SpaceX 將把總部自該州霍桑市遷至德州 Starbase，X 總部也將從舊金山搬離。他強調，為了保護公司和員工的利益，這是艱難但必要的決定。

馬斯克指稱，加州新法案對跨性別員工的權益保護過於嚴格，導致公司在人才招募和管理方面面臨重重障礙。相比之下，德州的法規相對更加彈性，有利於公司的長遠發展。

「大約一年前，我確實向紐森州長明確表示，這種性質的法律將迫使家庭和公司離開加州以保護他們的孩子。」他補充道。

消息一出，引發了業界和輿論的廣泛關注。有分析人士指出，馬斯克此舉反映了科技業對於新興社會議題的態度。他們擔心，如果更多企業效仿 SpaceX 和 X 公司的做法，將對加州經濟造成負面影響。

不過，也有人認為馬斯克的決定是權衡利弊後做出的合理選擇。他們表示，企業應該有權根據自身需求做出適當的調整，而不應受到過多的政治干預。

然而，馬斯克最近大力支持前總統川普，報導稱他將向川普每月提供 4500 萬美元政治獻金，倘若川普今年當選，預計將取消跨性別權利。因川普提案將終止向「向跨性別青少年提供性別肯定護理的醫院」提供醫療保險和醫療補助資金，以及試圖對於確認學生性別身份的教師冠以「性別歧視」的罪名，也下令聯邦機構停止宣傳「任何年齡階段性別和跨性別概念」的節目。

這與醫界看法不同，美國兒科學會和其他主要醫療組織，包括美國醫學會、美國婦產科醫師學會和世界衛生組織，都「支持為跨性別青少年提供他們所需的醫療保健」。