鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)目標價調升至600元，幅度約6.19%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)提出目標價估值：中位數由565元上修至600元，調升幅度6.19%。其中最高估值690元，最低估值466元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予華碩(2357-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
華碩(2357-TW)今(7日)收盤價為469.5元。近5日股價上漲2.96%，相關電腦週邊近5日下跌4.43%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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