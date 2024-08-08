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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)目標價調升至600元，幅度約5.73%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)提出目標價估值：中位數由567.5元上修至600元，調升幅度5.73%。其中最高估值690元，最低估值466元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予華碩(2357-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。

華碩(2357-TW)今(8日)收盤價為504元。近5日股價上漲2.96%，相關電腦週邊近5日下跌4.43%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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