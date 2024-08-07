〈華碩法說〉Q2三率三升大賺118億元 EPS15.9元寫單季次高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-07 18:33

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PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，在三率三升帶動下，稅後純益 118.04 億元，季增 117%、年增 356%，每股純益 15.9 元，寫歷史單季次高，上半年每股純益來到 23.23 元，較去年同期 1.22 元顯著成長。

華碩公布第二季營收 1352 億元，季增 19%、年減 27%；毛利率 18.3 %，季增 3.4 個百分點、年增 5.8 個百分點；營益率 7.8%，季增 3.7 個百分點、年增個 6.7 百分點；淨利率 8.6%，季增 3.6 個百分點、年增 6.2 個百分點。

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累計華碩上半年營收 2493.06 億元，年增 9.78%；毛利率 16.6%，年增 4.76 個百分點；營益率 5.95%，年增 6.57 個百分點；稅後純益 172.51 億元，年增 856%；淨利率 6.92%，年增 6.13 個百分點。

華碩財務長吳長榮說明，推升第二季獲利有二大動能，第一是產品出貨的提升以及產品組合轉佳，毛利獲得改善；第二是庫存管理的強化和改善，也為獲利帶來明顯的幫助。

另外，華碩第二季還認列了通訊 IP 智慧財產權的收入，吳長榮表示，過去華碩在手機通訊耕耘了十數年，並在數年前提起專利授權的項目，並於今年第二季認列，未來每年會有約莫 10 億元的收入，會持續經營並擴大成果。

庫存方面，吳長榮表示，第二季約 1453 億元，較首季 1280 億元季增 13%，主要是因應第三季備貨，包括 AI 伺服器、AI PC、Copilot PC 和板卡等，目前庫存是合理的水準，並且會持續檢視並管理。