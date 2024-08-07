〈華碩法說〉Q3展望樂觀 目標未來AI PC市占率25%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-07 20:39

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華碩 (2357-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望第三季，公司看法樂觀，PC 產品營收預期季增 15-20%；伺服器零組件則延續高檔，估季增 5-10%，針對 AI 市場，經營團隊表示，目標未來在微軟 Copilot+ PC 的 AI PC 市占率達 25%。

對於外界最關注的 AI PC，華碩初步估計微軟 (MSFT-US)Copilot+ PC 在美國、加拿大、澳洲已經有 20 % 的市占率，未來將會達到 25% 的市占率，2025 至 2026 年將會在英特爾 (INTC-US) 的 AI PC 達 60 % 以上。

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華碩指出，目前已經成功推動 AI 產品的系列轉型，為公司帶來顯著的財務成果，下半年將迎來 AI 的成長周期，會開發 AI PC 和多個 AI 品牌，持續投入並取得華碩在 AI 產品的領先地位。

伺服器業務部分，華碩表示，目前業績占比 10-15%，成數倍成長，當中超過 80% 的出貨都是 AI 伺服器，主要客戶為區域型的 CSP，例如在地的資料中心、政府、研究機構，亞太區域較多，未來也會持續擴展，努力開拓客戶範圍。

另外，關於輝達 (NVIDIA) 晶片延遲出貨的消息，華碩提到，下半年在 AI server 的使用產品，是 H100 和 H200，目前伺服器也已經被客戶選為第一波的商品，並且進入了送樣、驗證的週期階段，未來有任何的調整部分，會跟隨客戶目標持續變動。

而過去存貨跌價的疑慮，華碩表示，庫存回到了合適的部位，第二季業績也因庫存跌價迴轉的收益，為獲利率和毛利率提升都帶來超過 1 個百分點的挹注。