〈華碩法說〉Q3展望樂觀 目標未來AI PC市占率25%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-07 20:39
華碩 (2357-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望第三季，公司看法樂觀，PC 產品營收預期季增 15-20%；伺服器零組件則延續高檔，估季增 5-10%，針對 AI 市場，經營團隊表示，目標未來在微軟 Copilot+ PC 的 AI PC 市占率達 25%。
對於外界最關注的 AI PC，華碩初步估計微軟 (MSFT-US)Copilot+ PC 在美國、加拿大、澳洲已經有 20 % 的市占率，未來將會達到 25% 的市占率，2025 至 2026 年將會在英特爾 (INTC-US) 的 AI PC 達 60 % 以上。
華碩表示，AI PC 的升級周期會長達數年，會持續強化華碩競爭力，並與 AMD(AMD-US)、Broadcom(AVGO-US)、輝達 (NVDA-US) 等合作廠商提供保持密切聯繫。
華碩指出，目前已經成功推動 AI 產品的系列轉型，為公司帶來顯著的財務成果，下半年將迎來 AI 的成長周期，會開發 AI PC 和多個 AI 品牌，持續投入並取得華碩在 AI 產品的領先地位。
伺服器業務部分，華碩表示，目前業績占比 10-15%，成數倍成長，當中超過 80% 的出貨都是 AI 伺服器，主要客戶為區域型的 CSP，例如在地的資料中心、政府、研究機構，亞太區域較多，未來也會持續擴展，努力開拓客戶範圍。
另外，關於輝達 (NVIDIA) 晶片延遲出貨的消息，華碩提到，下半年在 AI server 的使用產品，是 H100 和 H200，目前伺服器也已經被客戶選為第一波的商品，並且進入了送樣、驗證的週期階段，未來有任何的調整部分，會跟隨客戶目標持續變動。
而過去存貨跌價的疑慮，華碩表示，庫存回到了合適的部位，第二季業績也因庫存跌價迴轉的收益，為獲利率和毛利率提升都帶來超過 1 個百分點的挹注。
華碩表示，由於庫存目前較為健康，未來成長並不會相對顯著，但會持續改善營運管理，下半年的營益率目標是 4-5%，有望達到高標，並且透過第三季新產品的推出，積極達到更亮眼的業績成果。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q2三率三升大賺118億元 EPS15.9元寫單季次高
- 金像電業績火力旺 Q2獲利創新高上半年財報EPS達5.63元
- 〈華碩法說〉Q2三率三升大賺118億元 EPS15.9元寫單季次高
- 神準上半年EPS 1.56元 7月營收月增18.47%