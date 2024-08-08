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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦爾坎材料(VMC-US)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對瓦爾坎材料(VMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.87元，其中最高估值8.7元，最低估值7.46元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.7(8.7)10.2711.9
最低值7.46(7.46)8.998.99
平均值8.02(8.05)9.5310.6
中位數7.87(8.05)9.4410.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值79.34億86.15億91.78億
最低值74.12億78.51億80.71億
平均值76.31億82.52億88.26億
中位數76.54億83.15億88.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.634.395.024.316.98
營業收入49.29億48.57億55.52億73.15億77.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦爾坎材料(VMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVMC

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