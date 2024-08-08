鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦爾坎材料(VMC-US)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為290.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對瓦爾坎材料(VMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.87元，其中最高估值8.7元，最低估值7.46元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.7(8.7)
|10.27
|11.9
|最低值
|7.46(7.46)
|8.99
|8.99
|平均值
|8.02(8.05)
|9.53
|10.6
|中位數
|7.87(8.05)
|9.44
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79.34億
|86.15億
|91.78億
|最低值
|74.12億
|78.51億
|80.71億
|平均值
|76.31億
|82.52億
|88.26億
|中位數
|76.54億
|83.15億
|88.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.63
|4.39
|5.02
|4.31
|6.98
|營業收入
|49.29億
|48.57億
|55.52億
|73.15億
|77.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦爾坎材料(VMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - S&P 500大漲1.25%，報5251.03點
- 盤中速報 - S&P 500大漲2.01%，報5290.38點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凌雲邏輯(CRUS-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為157.50元
鉅亨號貼文看更多
下一篇