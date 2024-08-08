鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為109.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對索尼(SONY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.4元，其中最高估值6.75元，最低估值4.88元，預估目標價為109.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.75(6.31)
|8.13
|9.51
|7.75
|最低值
|4.88(4.88)
|5.15
|5.13
|5.83
|平均值
|5.45(5.31)
|5.98
|6.36
|6.79
|中位數
|5.4(5.25)
|5.67
|5.9
|6.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|892.98億
|950.63億
|1,010.45億
|839.11億
|最低值
|777.17億
|770.42億
|744.89億
|788.72億
|平均值
|823.86億
|848.38億
|860.41億
|813.91億
|中位數
|820.43億
|845.08億
|873.83億
|813.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.34
|8.98
|6.33
|5.60
|5.45
|營業收入
|757.70億
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 大型科技股正在碎片化 七巨頭下一家分拆股票可能是Meta
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至16.35元，預估目標價為208.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為3.07元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為39.25元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇