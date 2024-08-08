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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為109.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對索尼(SONY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.4元，其中最高估值6.75元，最低估值4.88元，預估目標價為109.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.75(6.31)8.139.517.75
最低值4.88(4.88)5.155.135.83
平均值5.45(5.31)5.986.366.79
中位數5.4(5.25)5.675.96.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值892.98億950.63億1,010.45億839.11億
最低值777.17億770.42億744.89億788.72億
平均值823.86億848.38億860.41億813.91億
中位數820.43億845.08億873.83億813.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.348.986.335.605.45
營業收入757.70億858.65億882.91億851.54億900.45億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSONY

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