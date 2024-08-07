search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.92元上修至2.97元，其中最高估值2.99元，最低估值2.9元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.99(2.96)3.33.673.94
最低值2.9(2.88)3.143.343.94
平均值2.95(2.92)3.23.533.94
中位數2.97(2.92)3.183.523.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值152.46億158.38億164.89億165.90億
最低值148.14億152.37億157.12億165.90億
平均值151.68億156.92億162.29億165.90億
中位數152.16億157.11億162.99億165.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.932.132.53-4.835.25
營業收入113.62億116.73億127.84億151.13億148.13億

詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAX

相關行情

台股首頁我要存股
百特醫療產品37.3751.23%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty