鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.92元上修至2.97元，其中最高估值2.99元，最低估值2.9元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.99(2.96)
|3.3
|3.67
|3.94
|最低值
|2.9(2.88)
|3.14
|3.34
|3.94
|平均值
|2.95(2.92)
|3.2
|3.53
|3.94
|中位數
|2.97(2.92)
|3.18
|3.52
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.46億
|158.38億
|164.89億
|165.90億
|最低值
|148.14億
|152.37億
|157.12億
|165.90億
|平均值
|151.68億
|156.92億
|162.29億
|165.90億
|中位數
|152.16億
|157.11億
|162.99億
|165.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.93
|2.13
|2.53
|-4.83
|5.25
|營業收入
|113.62億
|116.73億
|127.84億
|151.13億
|148.13億
詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為19.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為128.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為32.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為46.00元
鉅亨號貼文看更多
下一篇