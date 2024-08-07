鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為32.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.21元，其中最高估值2.29元，最低估值0.52元，預估目標價為32.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.29(2.29)
|3.55
|5.05
|1.51
|最低值
|0.52(0.52)
|0.62
|0.56
|1.51
|平均值
|1.25(1.26)
|1.94
|2.6
|1.51
|中位數
|1.21(1.23)
|1.86
|2.66
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|277.92億
|376.74億
|463.25億
|419.80億
|最低值
|179.65億
|214.72億
|220.15億
|419.80億
|平均值
|223.64億
|303.94億
|366.04億
|419.80億
|中位數
|218.21億
|299.81億
|360.71億
|419.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4,115萬
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉寧德時代H1淨利年增一成 大賺逾人民幣200億元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為34.00元
- 陸電動車銷量榜出爐！比亞迪蟬聯第一理想首破5萬輛居次 華為勢力越來越大
- 特斯拉上海廠7月出貨量躍升 結束連3月下跌
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇