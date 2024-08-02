陸電動車銷量榜出爐！比亞迪蟬聯第一理想首破5萬輛居次 華為勢力越來越大

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:19

最新數據顯示，中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 上月以逾 34 萬銷量持續坐穩銷售王寶座，吉利 (00175-HK) 以近 6 萬輛居次，理想 (02015-HK)(LI-US) 首度賣逾 5 萬輛居第三，華為鴻蒙智行的問界也賣破 4 萬輛排第四、零跑 (09863-HK) 跟蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 也分別賣逾 2.2 萬跟 2 萬輛，排第七跟第八名。

比亞迪雖然是斷層式領先，但銷量在 34 萬輛徘徊，也說明後續還需要進一步擴充產能，用好 CP 值這張牌。除了第五代 DM 技術在越來越多車款上應用外，方程豹最近也開啟降價和品牌煥新計畫。隨著產能進一步擴張，今年下半年單月銷量仍有衝擊 40 萬輛的可能。

理想上月則月銷 5 萬輛的大關，也創下了交付新高，主要因為價格更親民的新車 L6 熱賣，佔比接近總銷量的一半，成為理想新的中流砥柱。藉助暑假的天然優勢，理想本月銷量很可能會更進一步。

至於不造車的華為，這家科技大廠在汽車業的影響力越來越大了。問界系列車款月銷 4 萬輛除給了華為雄厚的底氣外，問界 M9 在人民幣 50 萬以上級別車款銷量第一的身份，含金量也是非常之高，其他智界、傲界與享界等車款，也有望成為華為進一步發起攻勢的成長點。

廣汽埃安跟長城汽車上月銷量則分別以 3 萬 5238 輛跟 2 萬 4145 輛排在第五和第六，零跑則以 2 萬 2093 輛位居第七，這次也創歷史新高，幾乎每當零跑發佈新車，都會在 CP 值上刷新大部分人的認知。

排在第八的蔚來則連 3 個月月銷量突破 2 萬，主要得益於蔚來換電、服務以及社群運營等多方面的體系建設，電子電氣架構、智駕、智艙、底盤等領域的技術儲備和更高的製造標準，也讓蔚來在用戶體驗上得以突破。若更親民的「樂道」上市，有望成為蔚來今年下半年衝擊 3 萬輛大關的強力武器。

極氪跟小鵬則分別為第九、十名，前者交車量比 6 月下滑，可能與多款新產品即將上市，導致部分使用者觀望有關。新產品上市後，極氪銷量會將重回 2 萬輛的陣營，也會和蔚來再次爭奪「高階純電車品牌銷量第一」的位置。