鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為188.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.67元，其中最高估值6.4元，最低估值4.51元，預估目標價為188.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.4(6.4)
|8.38
|8.83
|10.76
|最低值
|4.51(4.51)
|5.58
|7.77
|10.76
|平均值
|5.6(5.56)
|6.78
|8.44
|10.76
|中位數
|5.67(5.58)
|6.68
|8.72
|10.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.63億
|20.32億
|23.20億
|24.85億
|最低值
|17.45億
|19.52億
|22.09億
|24.85億
|平均值
|17.53億
|19.98億
|22.56億
|24.85億
|中位數
|17.52億
|19.97億
|22.55億
|24.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.71
|-3.03
|-2.06
|-7.33
|0.57
|營業收入
|7.61億
|9.89億
|12.70億
|13.88億
|15.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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