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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為188.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.67元，其中最高估值6.4元，最低估值4.51元，預估目標價為188.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.4(6.4)8.388.8310.76
最低值4.51(4.51)5.587.7710.76
平均值5.6(5.56)6.788.4410.76
中位數5.67(5.58)6.688.7210.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.63億20.32億23.20億24.85億
最低值17.45億19.52億22.09億24.85億
平均值17.53億19.98億22.56億24.85億
中位數17.52億19.97億22.55億24.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.71-3.03-2.06-7.330.57
營業收入7.61億9.89億12.70億13.88億15.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWIX

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