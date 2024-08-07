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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.62元下修至5.2元，其中最高估值6.61元，最低估值4.18元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.61(6.66)8.127.04
最低值4.18(4.29)3.774.14
平均值5.45(5.53)5.75.55
中位數5.2(5.62)5.545.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值74.47億76.49億79.04億
最低值71.17億71.58億73.67億
平均值72.51億74.04億75.94億
中位數72.43億74.24億75.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.15-19.37-6.64-3.736.32
營業收入66.11億20.96億37.64億37.57億65.32億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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