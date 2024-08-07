鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.62元下修至5.2元，其中最高估值6.61元，最低估值4.18元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.61(6.66)
|8.12
|7.04
|最低值
|4.18(4.29)
|3.77
|4.14
|平均值
|5.45(5.53)
|5.7
|5.55
|中位數
|5.2(5.62)
|5.54
|5.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.47億
|76.49億
|79.04億
|最低值
|71.17億
|71.58億
|73.67億
|平均值
|72.51億
|74.04億
|75.94億
|中位數
|72.43億
|74.24億
|75.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.15
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|營業收入
|66.11億
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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