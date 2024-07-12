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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.66元，預估目標價為126.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.75元下修至5.66元，其中最高估值6.66元，最低估值4.37元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.66(6.66)7.677.32
最低值4.37(4.37)4.44.83
平均值5.56(5.6)5.926.1
中位數5.66(5.75)6.016.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值74.47億76.88億79.04億
最低值71.37億71.22億74.06億
平均值73.06億74.60億76.95億
中位數72.85億74.53億77.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.15-19.37-6.64-3.736.32
營業收入66.11億20.96億37.64億37.57億65.32億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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