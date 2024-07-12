鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.66元，預估目標價為126.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.75元下修至5.66元，其中最高估值6.66元，最低估值4.37元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.66(6.66)
|7.67
|7.32
|最低值
|4.37(4.37)
|4.4
|4.83
|平均值
|5.56(5.6)
|5.92
|6.1
|中位數
|5.66(5.75)
|6.01
|6.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.47億
|76.88億
|79.04億
|最低值
|71.37億
|71.22億
|74.06億
|平均值
|73.06億
|74.60億
|76.95億
|中位數
|72.85億
|74.53億
|77.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.15
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|營業收入
|66.11億
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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