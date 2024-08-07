鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調降至116元，幅度約7.94%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由126元下修至116元，調降幅度7.94%。其中最高估值154元，最低估值93元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。
永利度假村今(7日)收盤價為76.29元。近5日股價下跌7.94%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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