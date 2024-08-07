【量大強漲股整理】台股報復性反彈，主流股怎麼選？

鉅亨研報 2024-08-07 17:50

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 794.26 點，收在 21295.28 點，成交量 4433 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 77.96 億，投信買超 104.99 億，自營商賣超 19.55 億，三大法人合計買超 7.48 億，其中，投信連 26 買，累計 1810.83 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.76%，標普 500 指數上漲 1.04%，納指上漲 1.03%，費半上漲 1.06%，美股買盤全面湧現，恐慌指數 VIX 驟跌超 28%，顯示市場情緒已經慢慢恢復理性，資金慢慢湧入大型科技股，(NVDA-US) 輝達上漲 3.78%，收在 104.25 美元，(TSM-US) 台積電 ADR 上漲 5.03%，收在 155.39 美元；台股方面，加權指數，終場上漲 794.26 點，收在 21295.28 點，重新站上半年線，預期短期有望繼續上攻，重新站上季線。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.55%，收在 920 元，摩根士丹利證券指出，台積電身為台股優質股，更有晶圓代工漲價與 AI 資本支出續上揚利多加持，股價回檔後散發投資吸引力，重新列為投資首選（Top Pick），推測目標價 1,220 元；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.79%，收在 170.5 元，7 月合併營收 5,724 億元，為歷年最旺的 7 月，月增 16.63%，年增 21.98%，反映 iPhone 16 系列新機備貨潮與 AI 伺服器出貨強勁雙引擎熱轉；(2454-TW) 聯發科，上漲 6.98%，收在 1150 元，天璣 9400 將可切入多個手機機種，加上車用, 企業 ASIC 等產品將在下半年量產，將使得中長期營運動能向上，法人預測 2024 年營收約可成長 19％，全年毛利率達到 46％至 48％。

今日盤面焦點為機器人概念股，多檔股票亮燈漲停，(2359-TW) 所羅門，亮燈漲停，收在 151.5 元，開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(8374-TW) 羅昇，亮燈漲停，收在 110 元，羅昇在智慧製造, 綠能, 半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2365-TW) 昆盈，亮燈漲停，收在 58 元，昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西, 墨西哥以及中美洲；亞太部分，將拓展印度, 印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯；歐洲則將開拓西班牙, 義大利等國家，預期效益將逐步顯現。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，亮燈漲停，收在 57 元，星通不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國, 印度, 東歐, 東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

(4566-TW) 時碩工業，亮燈漲停，收在 82 元，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(1446-TW) 宏和，亮燈漲停，收在 47 元，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師