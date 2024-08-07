市場V轉時刻來臨，轉機就靠這檔「台積電認證飆股」!!

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 19:00

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台北股市自七月上旬見高後的修正已進入第四個交易週，這也是自今年新春紅盤上漲過程中，修正時間最長的一段。並於本週一出現史上最大跌點 1803 點後，在週二 (6 日) 加權與中小型股又同步出現大怒神洗盤，連日的速刷讓投資人在也忍不住，上市加上櫃在過去三個交易日累積大砍五百多億，過往經驗，反彈總在斷頭之後，沒有一次例外。

大華國際投顧鄭瑞宗分析師表示，就過往經驗來說，在這種關鍵現象出現後，行情進入震盪時區的機會就變大了，接下來的觀察重心就會放在法人、主力資金間如何作攻守轉換，在這波跌勢之後，相對抗跌的族群就都有機會成為法人新一波佈局的標的，但我們總不能等到人家佈局發動才去跟上對吧? 這波修正好股壞股通通拉回，迅速檢視有哪些被錯殺的產業，有基本面就有底氣，都是有本錢 V 轉的股票。

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上次鄭瑞宗分析師把市場四大利空講清楚了，這次就來分享被錯殺的族群，首先是 IP 股，這波也被修理得很慘，不管是 (3228-TW) 金麗科、(6462-TW) 神盾、(8054-TW) 安國等，通通在這波被修理得體無完膚。我們來檢視一下各家的基本面，金麗科七月有一筆 NRE 遞延，八月就會進來，營收可望回到六月數字之上，若第二個 PCIE 案子簽下去，股價就會大好。INTEL 因為 INTEL 13、14 代 CPU 出問題，加上為扭轉目前處於虧損的製造業務，將進行大規模的裁員及第 4 季起暫停配發股利等。而裁員必然要把很多工作擴大外包，除了台積電受惠，AI 加速器也委外設計，神盾、安國就是拿下訂單的兩家廠商，這波殺過頭，終將會還他公道。

另外，先前 B200 晶片延遲的新聞，輝達有出來澄清謠言，同時表示下半年放量計畫不變，有追蹤鄭瑞宗 LINE 帳號的朋友，訊息裡在這兩天也跟大家報告了，設計上的問題 4 個月前就發現，1 個月前已解決!! 所以第四季交貨將放量。GB200 伺服器也將於 9 月出貨，所有時程都不變，所以說上游的 (2330-TW) 台積電、輝達與 (2449-TW) 京元電在這波被誤殺都可以找機會切入。

然而，除了上述優質族群外，鄭瑞宗分析師今天也佈局一檔跌深的『台積電認證飆股 XXXX』，這波股價大跌 43%，7 月營收 + 5.2%，並創八個月新高，明年出貨台積電的部分，佔台積電的比例將從 5% 大增至 40%，獲利會大幅度上修，股價目前不到三位數，不只要漲回高點上看 50~60% 空間，明年將上看 200~300 元，這邊要集中資金大買準備大賺一波。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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