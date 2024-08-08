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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月8日台股大型公司7月營收一覽（新增35家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月8日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計66家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 10.40億 144776.2%
遠雄-建材營造業 32.93億 127.6%
集盛-紡織纖維 8.24億 42.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 32.93億 111.1%
中纖-化學工業 41.37億 30.9%
南電-電子零組件業 31.25億 13.9%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達66家。其中營收年增大於 25％有13家，年增小於-20％有2家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 13家
大於50億 >= 0% 40家
大於50億 < 0% 11家
大於50億 <= -20% 2家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 10.40億 144776.2%
鴻華先進-創-汽車工業 10.11億 837.6%
遠雄-建材營造業 32.93億 127.6%
瑞軒-光電業 23.46億 70.9%
至上-電子通路業 199.06億 70.5%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 32.93億 111.1%
中纖-化學工業 41.37億 30.9%
鴻準-其他電子業 78.26億 30.9%
可成-其他電子業 19.92億 27.2%
華通-電子零組件業 67.23億 26.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收建材營造業華建建材營造業華建

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台股首頁我要存股
華建48.256.28%
遠雄76.67.43%
集盛11.83.51%
中纖8.063.33%
南電1431.78%
鴻華先進-創41.252.10%
瑞軒20.19.84%
至上753.45%
鴻準60.75.38%
可成2222.30%
華通707.53%

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