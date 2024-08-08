營收速報 - 2024年8月8日台股大型公司7月營收一覽（新增35家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月8日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計66家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|10.40億
|144776.2%
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|127.6%
|集盛-紡織纖維
|8.24億
|42.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|111.1%
|中纖-化學工業
|41.37億
|30.9%
|南電-電子零組件業
|31.25億
|13.9%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達66家。其中營收年增大於 25％有13家，年增小於-20％有2家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|13家
|大於50億
|>= 0%
|40家
|大於50億
|< 0%
|11家
|大於50億
|<= -20%
|2家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|10.40億
|144776.2%
|鴻華先進-創-汽車工業
|10.11億
|837.6%
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|127.6%
|瑞軒-光電業
|23.46億
|70.9%
|至上-電子通路業
|199.06億
|70.5%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|32.93億
|111.1%
|中纖-化學工業
|41.37億
|30.9%
|鴻準-其他電子業
|78.26億
|30.9%
|可成-其他電子業
|19.92億
|27.2%
|華通-電子零組件業
|67.23億
|26.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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